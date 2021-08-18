فيلم «الإنس والنمس» يواصل إعتلاء عرش شباك التذاكر..و«مش أنا» يتذيلها

/645909/فيلم-الإنس-والنمس-يواصل-إعتلاء-عرش-شباك-التذاكرومش-أنا-يتذيلها

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي إعتلاء عرش شباك التذاكر منذ اليوم الأول من عرضه في الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، وبرغم طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز إلا أنه لم يستطع أن يختطف الصدارة من «الإنس والنمس»، وبعدما كان فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني يتخطى الملايين الجنهات خلال يوم واحد فقط من عرضه أصبح يتذيل دور العرض.

دوت الخليج يرصد إيرادات أفلام السينما كاملة

جني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

فيلم «موسى» في المرتبة الثانية من المنافسة

واحتل فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز المرتبة الثانية الإيرادات دول العرض، اذ جني هذا الأسبوع بـ5,533,661 جنيها، وهو أول أسابيع عرضه، ويعد فيلم «موسى» من أقوى الأفلام في السينما المصرية الذي تقدم أول قصة روبوت في السينما العربية اذ شارك في إنتاجه ثلاث شركات إنتاجية كبيرة في مصر والوطن العربي وهم وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، والعمل من من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

فيلم «العارف» بتراجع للمرتبة الثالثة

بينما تراجع فيلم «العارف» للمرتبة الثالثة بأيرادت 3,132,075 جنيها في خامس أسابيع، لتبلغ إجمالي إيراداته حتى الأن 50,959,023 جنيها، والعمل من من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

فيلم مش أنا يتراجع في الإيرادات

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني خلال الفترة الماضية منذ نهاية أيام العيد الأضحى حتى الأن، تراجع ملحوظ في الإيرادات فبعد حصوده على ملايين الجنيهات في بداية عرضه أصبح يتذيل شباك التذاكر الأن بإيرادات تساوي ألاف الجنيهات، وجاء في المركز الخامس والأخير إيرادات 928,005 في ثامن أسابيع عرضه، ليبلغ إجمالي إيراداته 43,872,092 جنيها.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.