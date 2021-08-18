/645904/تنس-طاولة-الأهلي-رجال-يفوز-على-الأرثوذكسي-الأردني-في-البطولة-العربية-للأندية

الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي حقق الفوز على الارثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الفوز الذي حققه تنس طاولة الأهلي بمشاركة كل من عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر. وسيخوض « تنس طاولة الأهلي» المواجهة الثانية، في السادسة إلا ربع مساء اليوم أمام التضامن الكويتي. وكان فريق رجال « تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز على نظيره البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، خلال المواجهة الأولي بدور المجموعات التي اقيمت أمس الثلاثاء.

ويلعب رجال «تنس طاولة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرق: التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي.

وتضم قائمة فريق رجال تنس طاولة الأهلي المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

فريق السيدات

فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، حقق الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الأردن وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

وقدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلي عرضا جيدا خلال المباريات، واستطاع تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وكان فريق سيدات تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهتين الماضيتين على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي في البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي، رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

حقق الفوز فريق «تنس طاولة الأهلي» للسيدات على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1 في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، وتختتم يوم 23 أغسطس الجاري.

حقق فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز ، على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال منافسات البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.