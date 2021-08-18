/645903/موعد-إعلان-النادي-الأهلي-عن-صفقات-الفريق-في-الإنتقالات-الصيفية-الجارية

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن موعد تقديم صفقات الفريق، التي أجراها الفريق، في الإنتقالات الصيفية الجارية، قبل إنطلاق الموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج موعد إعلان صفقات النادي الأهلي التي تمت خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن النادي الاهلي سوف يتم تقديم صفقات الفريق في الثامن والعشرون من أغسطس الجاري، في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن النادي بالفعل تم الإتفاق مع ثلاث صفقات في الإنتقالات الصيفيةة الحالية، مع المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قادم من نادي بيرنيلي، ومع الموزمبيقي لويس ميكوسوني، لاعب خط الوسط، قادم من فريق سيمبا التنزاني، ومع الظهير الأيسر كريم فؤاد لاعب فريق إنبي.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بعد تشيسلي بطل دوري أبطال أوروبا وبطل اليابان الدولة المستضيفة لكأس العالم للندية.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ، بينما أضاف محمد مجدي أفشة ثاني أهداف المارد الأحمر قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثالث.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري.

تاريخ مشاركات الأهلي في المونديال

ويشارك النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، التى سوف تستضيفها اليابان فى نهاية عام 2021 للمرة السابعة فى تاريخه، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويضمن المارد الأحمر ظهوره السابع فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها ديسمبر المقبل فى اليابان، بعدما شارك الأهلى فى مونديال الأندية بـ6 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.