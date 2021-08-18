/645902/جوزي-كان-نفسه-في-حتة-أرض--اعترافات-المتهمة-في-سرقة-شقة-قصر-النيل

أدلت ربة منزل وزوجها، أمام رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل العقيد حسام عشماوي،منذ قليل، باعترافات تفصيلية في واقعة سرقتة شقة تعمل فيها المتهمة الأولى«ربة المنزل»، بعد أن غافلت صاحبها واستولت على نسخة من المفتاح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة 2 مليون جنية من شقة قصر النيل

العقل المدبر

وقالت المتهمة أمام العقيد حسام العشماوي، إنها العقل المدبر للسرقة، بتحدثها مع زوجها عن ثراء مالك الشقة التي تعمل لديه، وأنهما خططا لارتكاب واقعة السرقة رغبة في الثراء، مضيفة "تعبنا من الفقر".

وأضاف المتهمان خلال جلسة التحقيقات، أنهما اشتريا سيارة وشقة وقطعة أرض زراعية في المنوفية، رغبة في تحقيق حلم زوجها بشراء قطعة أرض " جوزي كان نفسه في حتة أرض وعربية"، بالإضافة إلى شراء سيارة من متحصلات السرقة.

القبض على لصوص شقة قصر النيل

جدير بالذكر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، في من كشف غموض واقعة سرقة حقيبة بداخلها 2 مليون جنيه من داخل شقة في قصر النيل، وأتضح أن وراء ارتكاب الواقعة ربو منزل وزوجها.

وكان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من مواطن، باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة الـ2 مليون جنيه ربة منزل وزوجها " له معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما خلال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بإرتكابهما الواقعة، حيث أمرت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف الضحية وعلمها بثرائه، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.

وبعد ذلك توجهت صحبه زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط "مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكني" بحوزة ابن عم المتهم الثاني سائق، مقيم بالجيزة في شقته، كما تم ضبط جزء من المسروقات بإحدى المنازل بالمنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمان، وباستدعاء الضحية تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.