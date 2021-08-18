/645899/طالبان-في-خطوة-جرئية-لإشاعة-الهدوء-بين-المواطنين-ومغازلة-للعالم

على غير المتوقع وفي خطوة جريئة وغير مسبوقة، لإشاعة الهدوء بين المواطنين الأفغان، ومغازلة للعالم، أجرت بهشتا أرغند، إحدى مذيعات القناة الأفغانية للأخبار، مقابلة مع مولوي عبدالحق حمد، عضو الفريق الإعلامي لحركة طالبان، حول الوضع في كابل.

إشاعة الهدوء بين المواطنين ومغازلة للعالم

واستأنفت محطات الأخبار التلفزيونية الأفغانية البث، وبرزت خلال التغطية الإعلامية مذيعات شجاعات، ظهرن في الشاشة رغم سيطرة طالبان على البلاد، الحركة التي تعرف بمعاداتها لأبسط حقوق المرأة.

وأكدت محطة "تولو نيوز"، وهي من أبرز المحطات الإخبارية في أفغانستان، أن اثنتين من صحافياتها كانتا في مهمة المراسلين على الهواء مباشرة من مدينة كابل، وأن أخرى أجرت مقابلة مع عضو فريق إعلامي من طالبان على الهواء مباشرة في الاستوديو.

ويأتي ذلك بعد ورود أنباء عن إبعاد الصحفيات عن الهواء وحصرهن في منازلهن خوفا على حياتهن.

وأجرت بهشتا أرغند، إحدى مذيعات "تولو نيوز"، المقابلة مع مولوي عبد الحق حمد، في برنامج بثته القناة.