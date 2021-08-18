/645897/بشرى-عن-نتيجتها-بالثانوية-العامة-كنت-أدبي-وطار-مني-49-درجة

استعاد عدد كبير من النجوم ذكرياتهم مع نتيجة الثانوية العامة تزامنا مع ظهور نتيجة عام 2021 أمس الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس، وكان من بين النجوم الكاشفين عن نتائجهم بالثانوية العامة الفنانة بشرى.

دوت الخليج يكشف نتيجة بشرى بالثانوية العامة

نشرت بشرى صورة من نتيجتها بالثانوية العامة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “كنت جايبة ٣٥١ /٤٠٠ فى الثانوية العامة ...الا دول يبقوا كام فى المية يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟ ...انا اصلى كنت ادبى و محبش أوجع راسى فى الحسابات...وسلام مربع لشباب علمى رياضة و علمى علوم و المجموعة الشاملة...مش فاكرة التسعة وأربعين درجة طاروا منى فى ايه؟ ثم درجات التفوق الرياضى راحو فين يا بلد؟ ده انا اتهريت كرة طايرة و وجرى ووثب طويل!".

إصابة بشرى بفيروس كورونا

وهدد فيروس كورونا الفنانة بشرى منذ فترة دون الإعلان عن أي تفاصيل، جاء نبأ إصابتها بفيروس كورونا على لسان زوجها سالم هيكل الذي كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.

توقف فيلم معالي ماما لحين تعافي بشرى من فيروس كورونا

وكانت بدأت الفنانة بشرى منذ مايقرب من شهر تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»، ولكن أصبح الجمهور يتسائل حول مصير العمل خاصة بعد إصابة بشرى بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قبل انتهاء التصوير، وكشف أحمد نور مخرج فيلم «معالي ماما» أن العمل على الفيلم مازلا قائم وأن فريق العمل في انتظار التعافي الكامل لبشرى لإستئناف التصوير خاصة وأنهم تفصلهم أيام قليلة على الإنتهاء من تصويره، ما بشأن الحالة الصحية لباقي أسرة العمل فقال بأنه لا زالوا جميعهم بخير حتى الأن.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.