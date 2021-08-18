/645896/حركة-طالبان-تسعى-لتقديم-وجه-حكم-مختلف-عما-عهده-العالم-وبوريس-جونسون-وجو-بايدن-يناقشان-الوضع-في-ضوء-المستجدات

بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، تسعى الآن إلى تقديم وجه حكم مختلف عما عهده العالم عنها، حيث تتعهد الحركة على لسان مسئول رفيع المستوى بتقديم "نموذج حكم مختلف" داعيةً مسئولي الحكومة السابقة إلى التفاوض لضمان شعورهم بالأمان.

وأشار المسئول، إلى أن الجماعة التي باتت حكومة أمر واقع في العاصمة، وجهت أعضاءها بعدم الاحتفال، "فالنصر ملك للأفغان كافة"، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرف غير قانوني مارسه أعضاؤها لتخضعهم للمحاسبة.

حركة طالبان تسعى لتقديم وجه حكم مختلف عما عهده العالم

وكانت الحركة قد أكدت في وقت سابق أنها لن تتشدد ضد النساء، ولن تمنعهن من العمل، إلا أن شوارع العاصمة الأفغانية شهدت تراجعاً في عدد النساء اللواتي يتجولن فيها، بينما تخلى الرجال عن الملابس الغربية، وفق مشاهدات وكالات رصدت الحالة العامة، منذ سيطرة التنظيم المتشدد على البلاد.

وعلى جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى تجنب المواقف الأحادية والعمل على بلورة موقف دولي موحد تجاه الوضع في أفغانستان، وأكد أنه بحث الملف الأفغاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن وسبل التعامل معه، مضيفاً أنهما اتفقا على عقد اجتماع افتراضي لمجموعة السبع الأسبوع المقبل، لوضع استراتيجية ونهج مشتركين.

وأفاد البيت الأبيض بأن الزعيمين "ناقشا ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء الديمقراطيين، في شأن المضي قدماً في أفغانستان، بما في ذلك السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر".

وتسعى لندن التي تتولى رئاسة المجموعة في هذه الدورة إلى تنظيم موقف دولي موحد، يجبر حركة "طالبان" التي باتت تحكم كابول، على الالتزام بالتعهدات التي حاولت من خلالها احتواء مخاوف تردي حقوق المرأة والحريات العامة في البلاد.