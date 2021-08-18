حسين لبيب:الزمالك أثبت عن جدارة أنه يستحق التتويج بالدوري

/645887/حسين-لبيبالزمالك-أثبت-عن-جدارة-أنه-يستحق-التتويج-بالدوري

أكد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك أن ناديه يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم عن جدارة، وان يجب علي الفريق الفوز في جميع المباريات القادمة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسين لبيب فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الزمالك قد أثبت بجدارة أنه الفريق الذي يستحق بطولة الدوري، واللاعبين شرفونا واحنا مش عالطول مظلومين ونرفض التشكيك فى الفار، والدوري لسه فى الملعب وعايزين نكسب الثلاث مباريات المقبلة ونفرح دلوقتى بحذر".

وتابع:” :"جئنا لإدارة الزمالك فى 23 مايو الماضى وخلال ثلاثة شهور لم نقل كلمة لم تتحقق على أرض الواقع وأعادنا الاستقرار والامان للاجهزة الفنية واللاعبين بمختلف اللعبات وليس الكرة فقط”.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، لرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي