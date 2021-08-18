«التعليم»: الراسب في 3 مواد بالثانوية العامة ليس من حقه دخول امتحان دور ثان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من رسب فى 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة، ليس من حقه دخول امتحانات الدور الثانى بل يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، على أن يؤدى العام الدراسى المقبل الامتحان فى المواد التى رسب فيها فقط دون غيرها من المواد التى نجح فيها هذا العام.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة الثانوية العامة، 2021، واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أن نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالب على نسب من 90 % إلى 95 %، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% حوالى 90 ألف طالب، وفوق 90 % حوالى 90 ألف طالب، وفوق 85 % حوالى 250 ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على 80% فأكثر، ولذا الحاصلين على 65% و70% يعد مجموعًا جيدًا.