التعليم العالى: مد فترة اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات إلى الإثنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب.





وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. وناشد السيد عطا الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجارى كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات. وأشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة إلى أن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2021 - 2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف"، والفنون الجميلة بقسمى "الفنون والعمارة"، وكليتى التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى "التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى" بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتى "التربية الفنية، والتربية الموسيقية" بكليتى التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

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