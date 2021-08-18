عاجل.. تكليف جديد من مدبولى لرؤساء الجامعات حول تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجلس الذى عقد بمقر الحكومة مدينة العلمين الجديدة، بالإعراب عن سعادته لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، وغيرها من المدن الجديدة بداية الأسبوع.





وشكر مدبولى، كل الوزارات والجهات التى أسهمت فى إنجاز هذه المشروعات المهمة التى تم تنفيذها لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، كما أثنى على جهود جميع المشاركين فى تنظيم حفل افتتاح هذه المشروعات.

وفى هذا السياق، أشاد الدكتور بحرص الرئيس السيسى على عقد لقاء مع عدد من المواطنين، عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين، وكذلك منح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما ما يحمل رسائل طمـأنة للمواطنين بأن الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية والحكومة تسعى جاهدة لتحسين مستوى الحياة، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات.

وفى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين فى قطاع التعليم الجامعى، وكذلك ما قبل الجامعى باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددا فى الوقت نفسه على أن كل رئيس جامعة سيكون مسئولا عن متابعة عملية تلقى التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، على أن يقوم بإعداد تقرير دورى يتم رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن، فى حين سيتم تنفيذ إجراءات تلقى التطعيمات باللقاحات فى مرحلة التعليم قبل الجامعى بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، حيث دعوة جميع العاملين فى قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، داعيا جميع العاملين فى قطاعى التعليم بالإسراع فى تسجيل أسمائهم؛ تمهيدا للحصول على التطعيم.

وحول نتائج شهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتى أعلنها أمس الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قدم الدكتور مصطفى مدبولى أخلص التهانى القلبية لجميع الطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة، كما وجه التهنئة لجميع الأسر المصرية على ما حققه أبناؤهم من نتائج، ووجه الشكر للقائمين على إجراء الامتحانات هذا العام فى ظل ظروف صعبة، وهو ما يُعد ملحمة حقيقية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على أن يكون التطوير بهدف تحسين العملية التعليمية، وليس ضد مصلحة أبنائنا الطلاب، كما أكد ذلك الرئيس السيسى مؤخرا، لافتا إلى أنه تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلاً من استرجاع المعلومات، وتم تدريب أبنائنا الطلاب على النظام الجديد فى عدة امتحانات تجريبية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب ومستقبل باهر بإذن الله.