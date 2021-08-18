محافظ القليوبية: 150 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبى السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين حيث تمت إضافة مراكز صحية أخرى لتلقى اللقاح بها، والتى شملت 12 مركزا.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، عملية تطعيم الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة وذلك عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا التابعة لمديرية الصحة، والذى يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.
وتابع المحافظ انتظام سير العمل، مشددا على ضرورة توفير مقاعد للموظفين والعاملين تيسيرا عليهم وتخفيفا للتزاحم، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة تلقى المواطنين لقاح كورونا.
وأصدر الهجان تعليماته ببدء تطعيم الموظفين والعاملين بجميع مجالس المدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات والمصانع بتطعيم جميع العاملين خلال الأسابيع القليلة القادمة والتى ستشهد المرور من جانب فرق مديرية الصحة لتطعيم العاملين فى تلك الجهات،وذلك حتى يتسنى لها تطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة فى هذه المرحلة.
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