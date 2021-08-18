صور - عبد الله أبو الغيط.. مسن أُمى كتب القرآن كاملًا بخط يده لمداوة مرضاه

جدة - نرمين السيد - وسط عائلته البسيطة نشأ باحثًا عن ذاته، رّوض مرضه فى سبيل تلاوة القرآن، وبعدما زاد مرضه أكثر من التلاوة، حتى أصبح من أشهر الشيوخ فى محافظة الشرقية، إنه الشيخ عبدالله أبو الغيط، والذى يقيم حاليا فى مدينة أبو حماد.





فى عام 2005 تعرض "أبو الغيط" لوعكة صحية، وطرق أبواب الأطباء لشهور طويلة دون جدوى، وحينما اشتد عليه المرض فى 2011 عاد للأطباء مرة أخرى حتى نصحه أحدهم بتلاوة القرآن، ومن هنا بدأت فكرة كتابة المصحف، حسبما أكد فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج".

"الفكرة بدأت معايا من هنا".. قالها الشيخ "أبو الغيط" مشيرا إلى إنه لا يعلم القراءة أو الكتابة، لكن حينما أمسك بالمصحف شعر بشىء غريب وبعدما أمسك بالقلم أصبح يقلد الحروف الموجودة فى المصحف على الورق ويحفظها، ومع مرور الوقت أصبح يقرأ ويكتب.

فى 2011 كتب الشيخ أول نسخة من المصحف بخط يده، وقال إن مع كل جزء يتحسن خطه وكتابته وحفظه للقرآن أكثر وأكثر، وتابع: "فى 2014 كانت الخاتمة التانية فى الكتابة باللغة العربية".

أما عن الكتابة باللغة الإنجليزية، فرد قائلاً: إن الفكرة جاءت له لجذب الأنظار إليه، فتمكن من رسم الحروف العربية بالإنجليزية، وكتب المصحف كاملاً على جزء واحد وليس أجزاء بسبب الجملة الإنجليزية والتى تكون لها تكملة.