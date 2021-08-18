/645893/علي-مبخوت-يكشف-سبب-فشل-انتقاله-إلى-اتحاد-جدة

كشف الإماراتي علي مبخوت، لاعب الجزيرة، كواليس فشل انتقاله إلى اتحاد جدة بعد تلقيه عرضاً رسمياً، وأوضح مبخوت، أنه تلقى عرضاً رسمياً من الاتحاد هذا الصيف، إلا أن مسئولى الجزيرة رفضوا ذلك العرض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مبخوت، في تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “عرض نادي الاتحاد تم رفضه من الجزيرة ولا أقول أني سأستمر مع النادي حتى النهاية” يذكر أن علي مبخوت، حصد أمس الثلاثاء، جائزة الكرة الذهبية كهداف لمسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 25 هدفاً.

وأعرب مبخوت عن سعادته بذلك قائلاً “سعيد جداً بحصولي على جائزة الكرة الذهبية والحذاء الذهبي لموسم 2020/21، ونتمنى أن يكون الموسم الجديد مميزاً ونحن مستعدون”.

و يريد الفيصلي خطف نقاط المباراة من خصم قوي مثل النصر يملك خط هجوم ناري بقيادة حمدالله وتاليسكا ومشاريبوف.

بعد أن تعادل مع الأهلي بهدف لمثله في المباراة الماضية والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

تردد قنوات ssc الرياضية

تردد القناة: عمودي: 11747.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

الهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.