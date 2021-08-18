منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

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دوت الخليج يرصد تصوير فيلم «روحي لك» لمنة فضالي

وينتمي فيلم «روحي لك» للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.

قصة فيلم «روحي لك»

وتدور أحداث فيلم «روحي لك» حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت أن تقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث اختها المستمر كي تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.

صناع فيلم «روحي لك»

فيلم «روحي لك» تصميم أفيشات أحمد عامر، إدارة إنتاج: كمال علي السيد ومحمود عبد الحفيظ ومحمد عادل، منتج فني أحمد عباس، مونتاج أحمد مجدي، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، إشراف عام على الإنتاج: هشام رضا وإسلام مارو، مدير تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف ناجي عبد الله، ومن إخراج مازن نيازي.

منة فضالي تتألق بمسلسل نسل الأغراب

الجدير بالذكر، أن الفنانة منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل نسل الأغراب الذي يخوض بطولته كلا من أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وادورد، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، وأحمد داش، وأحمد مالك، وريم سامي، وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، أحلام الجريتلى، وباقة لامعة من نجوم الفن، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداث حول الفنان أحمد السقا في دور شخص يُدعى "عساف الغريب"، ويظهر أمير كرارة، في دور شقيقه من أم مختلفه "غفران الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب "جليلة" التي تجسدها الفنانة مي عمر عندما يشك غفران بخيانتها له مع شقيقه عساف، ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، وكانت تجسد فضالي خلال أحداث المسلسل دور شقيقة أحمد السقا الذي كان يجسد شخصية عساف الغريب، وستلقى مصرعها في منتصف أحداث العمل.