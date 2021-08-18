/645890/خلال-24-ساعة-تحرير-2769-مخالفة-مرورية-متنوعة-أعلى-الطرق-السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط على مستوى الجمهورية

ونتج عن جهود الحملات خلال الساعات الأخيرة، عن ضبط 2769 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1067 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و122 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائى، و33 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي سياق أخر نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية، حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

أطلقت وزارة الداخلية اليوم نشرة أمنية على الإذاعة المصريةأطلقت وزارة الداخلية اليوم نشرة أمنية على الإذاعة المصرية

وأكد المصدر الأمنى في تصريح خاص لـ«دوت الخليج»، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن، عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث أنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية، حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

مرور القاهرة

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد بدأت صباح أمس، الموافق 9 أغسطس الجاري، في إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية، الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات، لربط محور جمال عبدالناصر «التجمع الخامس» بطريق الجيش، خلف مركز المنارة للمؤتمرات، مرورًا أعلى الطريق الدائري.