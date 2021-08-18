/645886/حازم-الجندي-الرئيس-السيسي-منح-الريف-المصري-قبلة-الحياة-و-إشادة-الأمم-المتحدة-شهادة-نجاح-دولية

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار تنمية الإنسان المصري من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية والإنسانية منذ 2014، و أكد أنها بالفعل تغير وجه مصر وحياة المصريين وأضاف أنها تؤكد أن الرئيس المصري أرسى مبدأ تاريخيا وهو أن " الإنسان المصري أولا" وعمل على تحقيق ذلك في العديد من المحاور الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مؤكدا أن ما يتحقق هو إنجاز تاريخي ولم يكن ليصدقه من رأى مصر قبل 2014.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب حازم الجندي بشأن جهود الرئيس السيسي لتنمية الانسان المصري

حياة كريمة

و أكد الجندي أن إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن مبادرات الأمم المتحدة و على منصاتها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المبادرة تم تصميم أهدافها وآليات تنفيذها والعمل عليها بشكل علمي و ممنهج، و أنها تأتي في إطار دعم الإنسان المصري وتنمية وتطوير حياته الاجتماعية والارتقاء بحياة أكثر من 55 مليون مصري، و أشاد بتصريحات المتخصصين كونها تحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تؤكد عليها الأمم المتحدة، كما أن حديث ممثلي الأمم المتحدة عن المبادرة يدعو للفخر الحقيقي ويبرز التصميم المصري وطموح القيادة السياسية المصرية لتغيير حياة المصريين للأفضل حتى صارت المبادرة نموذجا عالميا، ويعد شهادة نجاح دولية حقيقية لجهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة وتنمية الإنسان المصري.

انجازات السيسي

وصرح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تجسد حلما اجتماعيا لتحقيق التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية لسكان ريف مصر الذي عانى كثيرا من الإهمال لعقود طويلة، و ان أهم مايميز تلك المبادرة هو شموليتها وتعدد أهدافها التنموية، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الإقتصادية وتقليل معدلات البطالة.

اهداف التنمية المستدامة

وأشار الجندي في بيانه، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة إلى إدراج مبادرة "حياة كريمة" ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛ حيث اعتبرت المبادرة من أفضل البرامج التنموية فى العالم، إذ يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، ويؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، علاوة على توصيل خدمات لم يشهدها الريف من قبل.

و في النهاية أكد أن الرئيس السيسي قد منح الريف المصري قبلة " حياة كريمة" لتغيير حياة أكثر من 55 مليون مواطن للأفضل في 4584 قرية، و أن المبادرة بالفعل تعيد رسم خريطة التنمية للريف المصري.