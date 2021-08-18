/645885/كنت-منتظر-الوزير-يكلمني-طلعت-بملحق-حكايات-النجوم-مع-نتيجة-الثانوية-العامة

حالة من التوتر واليأس سادت الأهالي والطلبة خلال الفترة القليلة الماضية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة خاصة بعد تراجع المجاميع مقارنة بالسنوات الماضية، لذا حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الكف من حدة هذا التوتر من خلال الكشف عن مواقفهم مع الثانوية العامة بشكل كوميدي ساخر.

دوت الخليج يرصد حكايات النجوم مع نتيجة الثانوية العامة

وكان الفنان محمد هنيدي أول الكاشفين عن حكايته مع الثانوية العاملة اذ قال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: “اتذكر جيدًا أيام الثانوية العامة.. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو، وكنت واثقًا البتة من تفوقي في الامتحانات، كان والدي منبهر دائمًا بي، فبعد كل امتحان كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية، وكان يفتخر بي وبذكائي، قائلا لأصدقائه محمد زكي جدًا، ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب”.

وتابع هنيدي معربا عن صدمته بالنتيجة: “ في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون، انتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد، وهو يقول طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك، وبعد ساعات أتي الأتصال وإذا بمعتز صديقي قائلا جبتلك النتيجة من الكنترول، الحق اهرب يا محمد جبت ٥١٪ وملحق في العربي”.

سامح حسين يوجه رسالة ملهمة للطلبة من خلال قصته مع الثانوية العامة

وشارك الفنان سامح حسين جمهوره ذكرياته مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، موجهًا رسالة للطلبة بالتغلب على خوفهم وحزنهم، فقال في فيديو نشره عبر موقع “انستجرام”: “مفيش بيت في مصر ما فهوش ثانوية عامة أو البيت اللي جنبه، وحتى لو مفيش في البيت ده أو اللي جنبه فهي حالة توتر عامة كل سنة في الميعاد ده حالة توتر عامة، أنا صاحي من النوم النهاردة متوتر بصراحة، كل حاجة الثانوية العامة، اتوترت أكتر من أيام الثانوية العامة بتاعتي”.

وتابع حسين حديثه: “أنا أيام النتيجة بتاعتي كنت قاعد باصطاد سمك عادي جدا وكان حلم حياتي أدخل هندسة وربنا ما وفقنيش، عيطت شوية وخلاص رحت كلت حواوشي على طول اللي فاته حلم يدور على الحلم اللي بعيده ويعافر”.

وحرص سامح حسين على توجيه رسالة للطلبة قال فيها: "ما حدش ليه دعوة يا جماعة بمجموع ابن خالته ولا مجموع بنت خالته. وعايز أقول حاجتين لا ينتهو، الأحلام والحواوشي، والف مبروك للي نجحوا وهارد لاك للي ربنا لم يوفقه دوروا على حلم تاني وما تيأسوش".

أحمد فهمي عن مجموعة بالثانوية العامة: كنت بنافس ديتول

وسخر الفنان أجمد فهمي من مجوعة بالثانوية العامة فنشر صويته مرفق عليها “أحمد فهمي 99.8” ليعلق عليها قائلا: “مش عارف دا مجموعي في الثانوي ولا كنت بنافس ديتول”.

نجوم الوسط الغني يدعمون طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتائجهم

أما عن حمو بيكا فاستعاد إلهام طلبة الثانوية العامة اذ قال: “ألف مليون مبروك لاخواتي وحبايبي.. اللي نجحوا في الثانوية العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم.. وهاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه”.

كما علقت الفنانة سمية الخشاب على تدني درجات نتيجة الثانوية العامة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: “بكرا تعرفوا أن فرحتكم بنتيجة الثانوية العامة متجيش ولا حاجة جنب وانتوا بتعدوا صافي من الكلية”.

أما الفنان أحمد حلمي فنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير انتسجرام، وعلق عليها ساخرًا: “لما اسمع حد بيقول خلصت الثانوية وهترتاح في الكلية”.