/645884/حرائق-بجنوب-فرنسا-تجبر-السكان-على-الفرار-وإجلاء-السياح-وتدمر-5-آلاف-هكتار-من-الغابات

طقس سيء، وكوارث طبيعية مدمرة، تضرب الكثير من دول العالم، آخر تلك الحرائق هي حرائق الغابات فى جنوب فرنسا، والتي أجبرت آلاف السكان على الفرار من منازلهم، وإجلاء السياح لأماكن قضاء العطلات، فضلا عن تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي، فى الوقت الذى اندلع فيه ٧٨ حريقا في مناطق مختلفة من تونس.

المتحدث باسم جهاز الأمن المدني

وأعلن ألكسندر جواسر، المتحدث باسم جهاز الأمن المدني فى فرنسا، أن الحرائق التي تغذيها رياح البحر المتوسط القوية، والتي نشبت في مدينة تولون الساحلية، والقريبة من مرفأ سان تروبيه الشهير على الكوت دازور بجنوب البلاد، أسفرت عن إصابة اثنين من رجال الإطفاء وإجلاء ٦ آلاف شخص من منازلهم، كما تسببت في تدمير حوالي ٥ آلاف هكتار من الغابات.

المتحدثة باسم فرق الإطفاء

وأشارت دلفين فينكو المتحدثة باسم فرق الإطفاء في مقاطعة فار، وهي من أكثر مناطق فرنسا استقطابا للسياح، إنه تم إصدار أوامر بعمليات إجلاء في منطقة كافالير وسان تروبيه، ولا سيما حول بلدتي جريمو ولا مول. وأقامت السلطات عشرات المخيمات، ووضعت مصطافين في مركز قضاء عطلات، تابع لموظفي الخطوط الجوية الفرنسية.

وفي تدبير احترازي، منعت السلطات أمس الوصول إلى ٢٤جبلا تغطيها الغابات في مقاطعة بوش دو رون، فضلا عن جبال تولون في مقاطعة فار.

جهاز الأمن المدني

وأكد جهاز الأمن المدني، أن أكثر من ٩٠٠ رجل إطفاء كافحوا الحرائق بالقرب من الريفيرا الفرنسية أمس بدعم من مروحيات، كما منعت السلطات المحلية الوصول إلى الغابات في جميع أنحاء المنطقة، وطلبت من السكان توخي الحذر. وجاءت تعزيزات من مقاطعات عدة في جنوب شرق فرنسا، للمساعدة في مكافحة الحريق.

البرتغال

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسابق فيه ٦٠٠ من رجال الإطفاء في البرتغال الزمن، لإخماد حريق اندلع في منطقة الجارف السياحية في الجنوب، مما أدى إلى إجلاء حوالي ستين شخصاً، وانقطاع الطريق السريع الذي يعبر الجارف من الشرق إلى الغرب، فيما اجتاحت النيران بكثافة منطقة غابات الصنوبر باتجاه مدينة تافيرا.

اليونان

وفى اليونان، تواصلت جهود الإنقاذ لليوم الثاني لمكافحة حريق فيليا المستعر غرب العاصمة، حيث شاركت ست مروحيات وخمس طائرات، بمساعدة نحو ٣٣٠ فردا من رجال الإطفاء، وبالاستعانة بمعدات بناء خاصة بالجيش اليوناني، إلى جانب استخدام صهاريج المياه في المنطقة فى احتواء الحريق.

القيادة الجنوبية

على جانب آخر، أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي أمس عزمها إرسال ثماني مروحيات للمساعدة في جهود الإغاثة من الكوارث في هايتي.

تونس

وفى تونس اندلع ٧٨ حريقا في مناطق مختلفة خلال الـ ٢٤ساعة الماضية فقط‪، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية بأن وحدات الحماية المدنية، تعاملت خلال أمس فقط مع ٧٨ حريقا بمناطق مختلفة من البلاد، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية.