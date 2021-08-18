« بسبب لمبه » .. مقتل فرد أمن في مشاجرة بين عمال رخام ووالدته في إمبابة

/645883/بسبب-لمبه---مقتل-فرد-امن-في-مشاجرة-بين-عمال-رخام-ووالدته--في-امبابة

اعترفا المتهمون في جريمة قتل فرد الأمن بسبب مشاكل الجيرة، اليوم النيابة، تفصيلية أمام نيابة إمبابة، بعد القبض على اثنين منهم لاتهامهما بقتل مواطن وشجارهما مع والدة المجني عليه بسبب لمبة كهرباء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهمين في جريمة قتل فرد الأمن بالجيزة

بلاغ

وترجع تفاصيل الواقعة عندما إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة في الجيزة، المقدم مؤمن فرج، بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد 3 أشخاص، وذلك بعد مشادة كلامية بينهم بسبب شجارهم مع والدة المجني عليه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها هشام رفعت، رئيس نيابة إمبابة، مع شخصين من المتهمين في الواقعة، بعد هروب المتهم الثالث، أن المجني عليه يعمل فرد أمن في سلسلة معامل شهيرة، وأنهم تشاجروا مع والدته يوم الحادث بسبب لمبة كهرباء.

لمبة كهرباء

وأضاف المتهمون أمام النيابة، أنهم طلبوا من والدة المجني عليه ترك لمبة الكهرباء تعمل بسبب وقوع ورشتهم التي يعملون بها في مجال الرخام أمام كشك بقالة خاص بوالدة المجني عليه إلا أنها رفضت ذلك، وأكدت أنها تدفع كثيرًا من الأموال للفاتورة.

وأكمل المتهمون في أقوالهم، أنهم ألحوا على والدة القتيل ترك اللمبة إلا أنها رفضت، وهو ما تسبب في حدوث مشادة كلامية بسيطة بينهم وعلا صوت الجميع، مؤكدين أنهم فوجئوا بقدوم المجني عليه إلى مكانهم للتشاجر معهم بسبب ما حدث مع والدته.

مشاجرة وسط الشارع

وأوضح المتهمون في أقوالهم، أن المجني عليه تشاجر معهم بسبب حديث زوجته له والتي أكدت له أن أحدنا سبها أمام الجميع في الشارع، وأنه في أثناء الشجار فيما بينهم أصيب المجني عليه بعدة طعنات من سلاح أبيض في منطقة البطن ما أدى إلى وفاته.

وبناء على ما سبق أمرت النيابة العامة في الواقعة بتشريح جثمان المجني عليه مع التصريح بالدفن، وكذلك سرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث بعد هروبه عقب الحادث، وكذلك سرعة ورود تحريات المباحث في الواقعة.