« بسبب لمبه » .. مقتل فرد أمن في مشاجرة بين عمال رخام ووالدته في إمبابة

/645883/بسبب-لمبه---مقتل-فرد-امن-في-مشاجرة-بين-عمال-رخام-ووالدته--في-امبابة
اعترفا المتهمون في جريمة قتل فرد الأمن بسبب مشاكل الجيرة، اليوم النيابة، تفصيلية أمام نيابة إمبابة، بعد القبض على اثنين منهم لاتهامهما بقتل مواطن وشجارهما مع والدة المجني عليه بسبب لمبة كهرباء.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهمين في جريمة قتل فرد الأمن بالجيزة
بلاغ
وترجع تفاصيل الواقعة عندما إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة في الجيزة، المقدم مؤمن فرج، بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد 3 أشخاص، وذلك بعد مشادة كلامية بينهم بسبب شجارهم مع والدة المجني عليه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها هشام رفعت، رئيس نيابة إمبابة، مع شخصين من المتهمين في الواقعة، بعد هروب المتهم الثالث، أن المجني عليه يعمل فرد أمن في سلسلة معامل شهيرة، وأنهم تشاجروا مع والدته يوم الحادث بسبب لمبة كهرباء.
لمبة كهرباء
وأضاف المتهمون أمام النيابة، أنهم طلبوا من والدة المجني عليه ترك لمبة الكهرباء تعمل بسبب وقوع ورشتهم التي يعملون بها في مجال الرخام أمام كشك بقالة خاص بوالدة المجني عليه إلا أنها رفضت ذلك، وأكدت أنها تدفع كثيرًا من الأموال للفاتورة.
وأكمل المتهمون في أقوالهم، أنهم ألحوا على والدة القتيل ترك اللمبة إلا أنها رفضت، وهو ما تسبب في حدوث مشادة كلامية بسيطة بينهم وعلا صوت الجميع، مؤكدين أنهم فوجئوا بقدوم المجني عليه إلى مكانهم للتشاجر معهم بسبب ما حدث مع والدته.
مشاجرة وسط الشارع
وأوضح المتهمون في أقوالهم، أن المجني عليه تشاجر معهم بسبب حديث زوجته له والتي أكدت له أن أحدنا سبها أمام الجميع في الشارع، وأنه في أثناء الشجار فيما بينهم أصيب المجني عليه بعدة طعنات من سلاح أبيض في منطقة البطن ما أدى إلى وفاته.
وبناء على ما سبق أمرت النيابة العامة في الواقعة بتشريح جثمان المجني عليه مع التصريح بالدفن، وكذلك سرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث بعد هروبه عقب الحادث، وكذلك سرعة ورود تحريات المباحث في الواقعة.
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