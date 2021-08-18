/645882/تنس-طاولة-الأهلي-سيدات-يفوز-على-العربي-الكويتي-في-البطولة-العربية

فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، حقق الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الأردن وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلي عرضا جيدا خلال المباريات، واستطاع تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وكان فريق سيدات تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهتين الماضيتين على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي في البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي، رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

حقق الفوز فريق «تنس طاولة الأهلي» للسيدات على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1 في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، وتختتم يوم 23 أغسطس الجاري.

حقق فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز ، على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال منافسات البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي، رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

نتيجة مباراة الاهلي

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، على ملعب الجيش بالسويس.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

قائمة الأهلى أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، أحمد نبيل كوكا، جونيور أجايى، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.