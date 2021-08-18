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الأعلي للأثار : ضبط 34 عملة أثرية بحوزة أحد الركاب وذلك أثناء محاولة تهريبهم«صور»

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نجحت الوحدة الأثرية بالتعاون مع إدارة جمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في ضبط 34 عملة أثرية،  كانت بحوزة أحد الركاب وذلك أثناء محاولة تهريبهم.

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دوت الخليج يرصد تفاصيل  ضبط 34 عملة أثرية بحوزة أحد ركاب  بمطار القاهرة 

عملات أثرية 

صرح بذلك  الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار موضحا أنه فور تلقى مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بلاغ من إدارة جمارك مبني الركاب رقم 2 باشتباه أثرية العملات المعدنية، تم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الأثرية دينا محمود، و التي من جانبها أكدت أثرية العملات المضبوطة ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لحماية قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

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العصر العباسي 

 و أضاف حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن العملات المضبوطة ترجع إلى حقب تاريخية مختلفة ضمت دينار من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي،  و 24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني و عصر السلطان حسين كامل ، بالإضافة إلى عملة ذهبية ضربت في مصر عام 1255، و 8 عملات معدنية ترجع لعهد الملك فؤاد الأول منها عملة ذهبية عليها صورة للملك و أخرى ترجع لعهد الملك فاروق.  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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