/645879/العثور-على-بقايا-بشرية-بعجلة-طائرة-عسكرية-أمريكية-قادمة-من-مطار-كابول

وسط فوضى عارمة اجتاحت مطار كابول، الأحد والإثنين الماضيين، وفور استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن أنه تم العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية قادمة من العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت صحيفة أمريكية عن مصادر مطلعة أن طاقم الطائرة أعلن حالة طوارئ أثناء الإقلاع من مطار كابول، بعدما تعرقل سحب عجلة الهبوط وعثر فيها على بقايا بشرية، مما أدى إلى تحويل الطائرة إلى موقع آخر.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة المعنية هى نفسها التى تم تصويرها فى مقاطع الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر فيه شخصان يسقطان أثناء مغادرتها المطار.

محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان

خلال ذلك عبر محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسى لحركة طالبان عن أسفه لمحاولة فرار أعداد كبيرة من الأفغان، وسقوط بعضهم من الطائرات فى مطار كابول، ملقيا بالمسئولية فى ذلك على الأمريكيين وحلفائهم الذين شجعوا الأفغان على محاولة الفرار من خلال إعلانهم أنهم سينقلون من عملوا معهم ٢٠ عاما، على حد تعبيره.

وأضاف نعيم حركة طالبان كانت قد أصدرت بيانا من أعلى مستوياتها قال للأمريكيين إذا أردتم الانسحاب والفرار فتفضلوا نحن قاتلناكم لذلك ٢٠ عاما، أما الأفغان فهم أبناء الوطن، نحن جميعا أبناء شعب واحد، ونحن إخوة وقد طمأنا هؤلاء مرات، وأصدرنا بيانات وخاصة فى عيد الأضحى الماضي، بما فى ذلك من عملوا مع الاحتلال، مع الأمريكيين، بمن فى ذلك المترجمون.

آلاف المدنيين المستميتين

وكان آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان قد احتشدوا فى مطار كابول يومى الأحد والإثنين الماضيين بعد سيطرة طالبان على المدينة، مما دفع الجيش الأمريكى إلى تعليق عمليات الإجلاء، وتدفقت حشود على المطار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج.