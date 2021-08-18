مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 كليات الطب 92% وانخفاض درجات علمي رياضة

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بدأ الحديث عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2021- 2022, حيث تفاجئ الجميع بتوقعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار بانخفاض كبير في معدل الطلاب والطالبات الذين تخطوا مجموع الـ 90% لهذا العام. فأشار التحليل المبدئي لنسبة الناجحين في الثانوية العامة، ووافقاً لما أعلنه وزير التربية والتعليم انه قد وصل عدد الحاصلين على مجموع 369 درجة إلي 16 الفً، وعليه ووفقاً للمنحني التصاعدي والذي يشير إلي اعداد الطلاب المشاركين في كل نصف درجة، من 369 إلي فوق، فيكون اعداد الطلاب مابين 500 إلي 600 طالب، ومقارنة باعداد الطلاب المقرر قبولهم بكلية الطب 11 الفً، فمن المتوقع أن يهبط تنسيق كليات الطب عن 92% لهذا العام، وطب الأسنان 91%, ويبدأ تنسيق مجموعة الطب من 88%.

تنسيق الجامعات 2021

ومقارنةً بالاعداد المقرر قبولهم في شعبة العلوم ما يقارب 22 الفاً، في مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2021, فمن المتوقع أن يبدأ تنسيق جامعات شعبة العلوم عند 362,5, ما يعادل نسبة 88% تقريباً.

وأيضاً مع أعداد كليات شعبة الرياضة منها تنسيق كلية الهندسة 2021, ضمن تنسيق الجامعات 2021 المقرر قبولهم، فمن المتوقع النسبة المئوية لقبول الحد الادني في المرحلة الأولى الي 80%, كما أنه سيكون هناك مقاعد شاغرة للمرحلة الثانية، وعليه فمن الممكن أن يهبط معدل القبول إلي 78,9%, ويتم ذلك بشكل رسمي من خلال ما تعلن عنه اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة

من المعلوم أنه يقل تنسيق الجامعات الخاصة عن الحكومية، وفقاً لعدة معايير مختلفة والتي من أهمها مصروفات الجامعات الخاصة في مصر، والتي يدفعها الطالب للقبول بالجامعات الخاصة، ويتم تحديدها وفقاً لدرجات الطالب. كما من المتوقع أيضاً تأثير تابعات نتائج الثانوية العامة على تنسيق الجامعات الخاصة، كما أثرت على تنسيق الجامعات 2021 الحكومية، حيث اشارات المؤشرات الأولية عن هبوط تنسيق الجامعات الخاصة عن العام السابق، والذي كانت فيه 95% لكليات الطب، و90% للاسنان وكليات الصيدلة، و80% للهندسة.

مؤشرات تنسيق المعاهد

أيضاً من المتوقع أن يتم اعادة النظر في تنسيق المعاهد في مصر، حيث كانت تسير بمعدل متوسط 80% من الأعوام السابقة. ويذكر أنه قد صرح وزير التعليم العالي خلال مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة أمس الثلاثاء، عن توقعات عن هبوط معدل الحدود الدنيا للقبول بـ تنسيق الجامعات 2021, من 7% إلي 10% لهذا العام، وعليه فمن المتوقع هبوط الحد الأدنى للقبول بالمعاهد المصرية للعام الدراسي 2021- 2022.

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