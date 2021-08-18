الصحة: علاج مليون و22 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لمليون و22 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية والتى تضم 8 مستشفيات بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى الفترة من 1يوليو 2020 حتى 31 مايو 2021.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك الخدمات شملت إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى التحاليل المعملية والأشعة، وذلك من خلال مستشفيات "القبطى، مبرة مصر القديمة، هليوبليس، مبرة المعادى، الإصلاح الإسلامى" بمحافظة القاهرة، ومستشفيى "أحمد ماهر، دار الولادة، القبطى" بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن جميع المستشفيات المؤسسة العلاجية مزودة بأحدث الأجهزة المستخدمة فى التشخيص والعلاج.

وأضاف مجاهد أن مستشفيات المؤسسة العلاجية أجرت 15 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، تشمل عمليات "قلب مفتوح، قسطرة قلبة، جراحة أوعية دموية، قسطرة طرفية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة عيون، جراحة عظام، جراحة أورام".

وأشار مجاهد إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفيات المؤسسة العلاجية، حيث شملت أعمال التطوير وحدات المستشفيات والعيادات الخارجية، والأقسام الدخلية وتزويدها بالأجهزة الطبية وأجهزة ""pcr، فضلا عن استحداث عدد من الأقسام ببعض المستشفيات مثل رعاية الأطفال، رعاية المبتسرين، ورعاية مركزة لقسطرة القلب.

وأوضح مجاهد أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المؤسسة العلاجية تضم 1.000 سرير بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، بالإضافة إلى 40غرفة عمليات، و40 غرفة حضانة أطفال، و150 ماكينة غسيل كلوى، لافتا إلى أن تلك المستشفيات مزودة بجميع فحوصات الأشعة "العادية، المقطعية، الرنين، الموجات فوق الصوتية" وكذلك فحوصات رسم القلب بالمجهود، ورسم القلب العادى، وأجهزة جلسات علاج طبيعى.

وأكد الدكتور محمد زكى السودانى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة بمستشفيات المؤسسة العلاجية ذات جودة وكفاءة عالية، مشيرا إلى التدريب المستمر للفرق الطبية بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة للمرضى بمختلف التخصصات من خلال البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها فى تخصصات "مكافحة العدوى، التفاعلات الدوائية والأعراض الجانبية للعقاقير الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، تحاليل الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة، طب ورعاية المسنين، التنفس الصناعى، الصيدلة الإكلينكية، الممارسات الصيدلية فى تخصص الأورام وجودة الرعاية الصيدلية وكيفية إعداد مشروع تطويرى، أساسيات طب الرمد، برعاية أطفال حديثى الولادة، تنظيم الأسرة الباطنة".