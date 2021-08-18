التعليم العالى: دليل إرشادى لمساعدة الطلاب فى التنسيق

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن المركز الإعلامى للوزارة، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولى مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.
وأضاف أنه أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، فى شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة http://mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.
وتابع أن هذا الدليل يجيب عن العديد من استفسارات الطلاب حول كيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى، والتعرف على قواعد التوزيع الجغرافى وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، وموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة فى تنسيق عام 2021-2022.
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