تعاون مصرى صومالى فى مجال التعليم والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التعليم العالى، على تعزيز العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، وترحيبه بالتعاون فى المجالات العلمية والتعليم العالى.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تجديد البرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين، وزيادة عدد المنح المصرية المقدمة لطلاب الصومال لتصل إلى ٤٥٠ منحة دراسية بدلاً من ٢٠٠ منحة كانت تقدم فى السابق.

وأشار عبدالغفار إلى التكليفات الرئاسية بتقديم التسهيلات والتيسيرات للطلاب الصوماليين وقبولهم للدراسة بالجامعات المصرية تأكيدًا على أهمية تعزيز جهود تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التى تجمع بينهما.

ولفت الوزير إلى مبادرة "ادرس فى مصر" والتى تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب من الصومال؛ للدراسة بالجامعات المصرية فى مختلف المجالات الدراسية.

ومن جانبه عبر الدكتور طارق شوقى عن عمق العلاقات المصرية الصومالية مثمنا زيارة الوفد الرسمى الصومالى لمصر ومتطلعا لمزيد من التعاون المشترك بين مصر والصومال فى المجالات التعليمية.

واستعرض الدكتور طارق شوقى خلال اللقاء جهود وزارة التربية والتعليم فى تطوير التعليم فى مصر، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون فى مجال التعليم خاصة وأن الوزارة تمتلك الآن نظاما جديدا للتعليم يطبق على الطلاب فى المراحل الدراسية الأولى.

كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الجامعات التكنولوجية والأهلية.

وأشاد الوزير الصومالى بالجهود المصرية الداعمة للمصالح المشتركة بين البلدين لاسيما التعاون فى المجالات العلمية والتعليمية.

حضر اللقاء من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات.