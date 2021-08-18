صور.. قافلة طبية تفحص 450 شخصا مريضا بريف المنتزه بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القافلة 6 عيادات طبية متخصصة هى "الباطنة، الأطفال، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى".

وصرحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم الكشف على نحو 453 شخصا، معظمهم من السيدات، وتقديم العلاج لهم بالمجان.



وأوضحت رئيس حى المنتزه أول، اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت تنظيم ندوة للسيدات عن تنظيم الأسرة والتغذية السليمة خصوصا لمرضى السكر.

وفى سياق ذات صلة، تضمنت القافلة، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان لـ 63 سيدة، فضلا عن معرض لعرض منتجات متنوعة صنعت بأيدى الأسر المنتجة.