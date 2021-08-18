/645878/تعليم-الشيوخ--برنامج-الإمام-المفكر--يخلق-جيل-جديد-من-العلماء-قادر-علي-تجديد-الفكر

ثمن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إعلان وزارة الأوقاف أولى خطوات إطلاق أول برنامج تدريبى من نوعه للأئمة والذى أطلقت عليه برنامج "الإمام المفكر"، مشيرا إلي أهمية ذلك البرنامج الجديد في خلق جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين ليس فقط في علوم الدين وإنما في كافة العلوم العصرية.

دوت الخليج يرصد تعليق تعليم النواب على برنامج الامام المفكر

برنامج الامام المفكر

وقال توفيق في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، إن تلك الخطوة تساعد إنشاء جيل جديد من أئمة المساجد بمثابة قادة رأى دينى على قدر عال من التميز والكفاءة والعلم قادرة علي التوعية السليمة وتجديد الفكر.

وأضاف النائب حسانين توفيق، عانينا في الفترات السابقة من إعتلاء أئمة غير مؤهلين لمنابر المساجد وبعض المنابر الإعلامية، ما تسبب في تشويه بعض الأفكار لدى المواطنين ولاسيما الشباب.

مكافحة الارهاب

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إعداد أئمة المساجد جيدا، بشكل يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي، من خلال برنامج " الإمام المفكر"، حتي يكونوا قدوة في الفكر والتعامل والمظهر والتمكن من أدوات الخطابة، ليتمكنوا من تصحيح الأفكار والمفاهيم الدينية المغلوطة لدى الشباب، ماسيكون له آثار مجتمعية بناءة في الفترة المقبلة من خلال التوعية الدينية السليمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة تكثيف تلك البرامج والدورات التأهيلية بوزارة الأوقاف لتشمل كافة الأئمة بالقرى والمراكز المختلفة، نظرا لأهميتها في مواجهة كافة أشكال التطرف الفكرى.