/645877/رساله-خاصة-من-نائبة-في-الشيوخ-لوزير-التربية-والتعليم-بعد-نتيجة-الثانوية-العامة
وجهت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو البرلمان الدولي رسالة حادة الى وزير التربية والتعليم، بسبب نتائج الثانوي العامة.
رساله خاصة من نائبة في الشيوخ لوزير التربية والتعليم بعد نتيجة الثانوية العامة
وقالت نصيف أنه أثناء مواجهة الوزير فى مجلس الشيوخ فى جلسة استمرت اربع ساعات تمت مناقشة الأثار السلبية الناتجة عن السياسة الخاطئة فى منهجية التعليم والتى اضرت بثلاث عناصر هم جوهر العملية التعليمية ،المدرس والطالب والمنهج اتهمت من انتقدك انه يعمل ضد الدولة ،مضيفة:” لم تتقبل كل الانتقادات التى تحدثنا فيها لصالح العملية التعليمية” .
واستكملت امين سر خارجية الشيوخ عايدة نصيف رسالتها لوزير التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية فيس بوك:” للاسف اليوم موضوع تراجع المجاميع لا يعبر عن اى تطوير قمت به ولا يعبر عن منهجية تربويه بها نسق تعليمى يواجه التحديات الانية ،فقد فقد الطالب كيان هام به عناصر تربوية ربى اجيال وخرج منه عظماء..فقد ابناءنا معنى الاستاذ المعلم ومعنى المدرسة بل ومعنى الطالب، واصبحت الاسر المصرية فى حرب مع اللانظام الذى وضعته فى السنوات السابقة ،ورؤية سيادتك المستوردة والتى لا تتناسب مع التربة المصرية ولا قادرة على مواجهة التحديات بل لا تملك اليات التطوير الجاد فالتطوير لا ياتى بالشكل دون المضمون ولا يأتى بالتابلت دون تجويد المنهج ورفع كفاءة المدرس ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة التعليمية والنسق الفكرى التربوى”.
واختتمت:” لذا اقول يكفى هذا القدر سيادة الوزير واترك مهمة التعليم وتطويره لمن له خبرة معاشة على ارض الواقع فتربة مصر ولادة من الخبراء فى التعليم”.
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