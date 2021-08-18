/645875/منافس-الأهلي-المحتمل-بالمونديال-بالميراس-يتأهل-إلى-نصف-نهائي-ليبرتادوريس

تأهل الفريق البرازيلي بالميراس، إلى الدور نصف النهائي من كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، وذلك بعدما حقق الفوز على فريق ساو باولو بنتيجة 4/1 في مجموع مبارتي الذهاب والعودة بدور الـ 8.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

منافس الأهلي في المونديال

حقق فريق بالميراس الفوز على نظيره ساو باولو، بثلاثية نظيفة، في المواجهة البرازيلية الخالصة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين البرازيليين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة تأهل فريق بالميراس إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليقترب من تمثيل كوريا الجنوبية، في كأس العالم للأندية.

وكان قد تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعدما توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز.

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بعد تشيسلي بطل دوري أبطال أوروبا وبطل اليابان الدولة المستضيفة لكأس العالم للندية.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ، بينما أضاف محمد مجدي أفشة ثاني أهداف المارد الأحمر قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثالث.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في لقاء تبثه شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري.

تاريخ مشاركات الأهلي في المونديال

ويشارك النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، التى سوف تستضيفها اليابان فى نهاية عام 2021 للمرة السابعة فى تاريخه، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويضمن المارد الأحمر ظهوره السابع فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها ديسمبر المقبل فى اليابان، بعدما شارك الأهلى فى مونديال الأندية بـ6 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.