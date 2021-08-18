محمد رمضان وأنغام يستعدان لإطلاق أحدث كليباتهم الغنائية اليوم

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دوت الخليج يرصد أحدث أغاني أنغام ومحمد رمضان

تطرح الفنانة أنغام، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «ونفضل نرقص»، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بينما يطرح رمضان أغنية «على الله» في الساعة الثالثة عصرًا.

وروج رمضان لأغنيته الجديدة «على الله» من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “إن شاء الله ميعادنا بكرة 3 العصر، بتوقيت مصر على الله، على قناتي الرسمية على يوتيوب.. ثقة في الله نجاح”.

حفل أنغام بالتجمع الخامس

وعلى جانب آخر، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي، يوم 27 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف في مركز المنارة بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من الأغاني المتنوعة التي يُحبها جمهورها.

وتبدأ أسعار التذاكر من 600 جنيه والفئة التي تليها 800 جنيه، ومن ثم 960 جنيه، والفئة الرابعة بـ1200 جنيه، والخامسة بـ1600 جنيه، حتى الفئة الأخيرة لتبلغ سعر التذاكر بها 2000 جنيه وهي “VIP”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جديد بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، وأعلن محمد رمضان عن حفله الجديد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر مقطع فيديو لأحد حفلاته بالساحل الشمالي وعلق عليها، قائلا: “"ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 في جولف بورتومارينا للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".