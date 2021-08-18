مصطفي محمد يحتفل بمولوده الجديد «صور»

حرصت والدة اللاعب مصطفى محمد علي تهنأته مهاجم المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف فريق جالاتا سراى التركى، بعد أن رزق بطفل أطلق عليه اسم "عدى".

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر مصطفى محمد عبر حسابة على إنستجرام، صورة من التهنئة، حيث قامت والدته بكتابة اسم الطفل على الرمال وجنبها رسما على شكل قلب، وعلق اللاعب على الصورة وكتب:" شكرا لكى أمى، أحبك".

جالاتا سراي يودع دوري الأبطال

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور التمهيدي الثاني، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي، بالخسارة بنتيجة 7-2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

رسالة مدرب جالطة لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

جالاتا سراي يخسر بمشاركة مصطفى محمد

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي التركي في مباراة اليوم، حيث جاء تشكيل فريقه كالآتي:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: أوزتورك ألباسلان - لويندياما - ماركاو - أومير بايرام

خط الوسط: كارا أيتاش - أردا توران - إيمري كيلينش

خط الهجوم: سيكيديكا - كيريم أكرتوجلو - ريان بابل

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.