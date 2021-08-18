/645868/غادر-المستشفى-تطوارت-الحالة-الصحية-للفنان-محمد-الريفي

خضع الفنان محمد الريفي لما يقرب من أسبوعين لعملية جراحية مفاجأة في الأمعاء دخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى بالدار البيضاء بالمغرب، وتواجد في الريفي بها لعدد أيام تحت من أجل العلاج، تحت إشراف الأطباء.

دوت الخليج يرصد تطوارت محمد الريفي الصحية

وكشفت زوجة محمد الريفي عن أخر تطوراته الصحية مشيرة إلى خروجه من المستشفى وعودته للمنزل مع استقرار حالته الصحية، والجدير بالذكر أنه حرصت زوجة الريفي ووالدته على التواجد بجانبه باستمرار أثناء فترة علاجه بالمشفى.

نبذة عن محمد الريفي

محمد الريفي مطرب مغربى فاز بالنسخة الأولى من برنامج "إكس فاكتور" وفاز باللقب على حساب كلا من إبراهيم عبد العظيم من ليبيا وأدهم النابلسي من الأردن، تعاقد معه المنتج رائد ترك ت مؤخرا من أجل طرح عدد من الأغانى فى الأسواق الفترة القادمة وذلك أثناء تواجده فى مصر لمدة 6 أشهر بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ، وعاد إلى وطنه منذ شهر تقريبا بعد ثبوت سلبية المسحة الثانية لإصابته بفيروس كورونا حيث مكث فى مصر برفقة زوجته 6 أشهر.

أعمال محمد الريفي

من المقرر أن يتم إنتاج عدد من الألبومات الغنائية لـ"الريفي" في الفترة المقبلة، وتصوير عدد من الكليبات الخاصة بأغنياته – وكان آخر أعمال محمد الريفي، أغنية "قهوة سادة" من كلمات أحمد جابر، وألحان حوده بندق وذلك بعد غياب عام ونصف عن الساحة الغنائية وتم تسجيلها باستوديو ميوزيك" لمحمود حسان ومحمد الجندى، وشركة "ام ايس برودكشن" لمصطفي السويفي.

كمت صدر في عام 2018 بعنوان "منهم لله" من إنتاجه ومن كلمات إسلام مطر، وألحان مجدي أبو عوف وتوزيع مصطفى أبو رية، ومنتج منفذ شركة "رحيل" للإنتاج الفني والسينمائي لصاحبها أمين الريان وإخراج محمد مصطفى بكري.