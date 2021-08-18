مشوارك سعيد | سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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تشهد الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الاربعاء، سيولة مرورية بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية، خاصة شارع فيصل، والطريق الدائري نزلة المنيب، فيما طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم الأربعاء

الحالة المرورية بالجيزة

وفي الجيزة، تشهد شوارع فيصل والهرم والبطل أحمد عبدالعزيز وشارع السودان بعض الأحجام الناتجة عن خروج الموظفين إلى أعمالهم فيما يشهد شارع جامعة الدول العربية والتحرير سيولة مرورية.

ويشهد كوبري اكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية فيما ظهرت بعض التكدسات الخفيفة بكوبري الجلاء المتجه من الدقي إلى القاهرة، وكذلك أعلى كوبري مايو في الاتجاه من الجيزة إلى القاهرة.

أما ميدان لبنان فقد شهد سيولة مرورية، خاصة في الاتجاه من ميدان لبنان إلى اكتوبر وظهرت بعض التكدسات في نزلة المحور وأمام القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان، كما انسابت الحركة في كوبري الساحل وطريق الكورنيش الجيزة إمبابة وميدان الجيزة وشارع جامعة القاهرة وكوبري صفط اللبن فيما عدا نزلة جامعة القاهرة للقادم من الدائري فقد ظهرت بعض الأحجام المرورية بها.

الحالة المرورية بالقاهرة

وفي القاهرة ظهرت تكدسات بشوارع رمسيس وصلاح سالم والاوتوستراد وكورنيش النيل المعادي وكورنيش روض الفرج ماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارع بورسعيد، وشارع جسر السويس وميدان العباسية كما يشهد طريق صلاح سالم وطريق الأوتوستراد سيولة مرورية مع انتشار الخدمات المرورية بالطريق لتسيير حركة السير.

خدمات مرورية وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

سيارات إغاثة

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مُستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المُرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.

وتمركز عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.