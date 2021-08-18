/645872/حركة-طالبان-تجري-محادثات-هامة-لتشكيل-حكومة-أفغانية-شاملة-تضم-النساء-وبايدن-يعترف-الحركة-تقدمت-بشكل-سريع

تجري حركة طالبان محادثات هامة مع سياسيين سابقين من أجل تشكيل حكومة مستقبلية لا تضم أعضاء الحركة فحسب بل تكون حكومة أفغانية شاملة بما فيها النساء، وتشير إلى أن المشاركين فى المفاوضات يأملون فى قرب سماع أخبار سارة، وأجرى زعيم حركة طالبان البارز أمير خان متقى، بالفعل عدة جولات من المحادثات مع القيادة السياسية فى كابول، بما فى ذلك الرئيسان السابقان عبد الله عبد الله وحامد كرزاي.

واستمرت جولة واحدة على الأقل من المحادثات طوال ليل أمس، ويبدو أن المناقشة تركزت على كيفية استجابة حكومة تهيمن عليها حركة طالبان للحقوق التى تم اكتسابها على مدار ٢٠ عاما منذ الغزو الأمريكي.

هذا وتهدف المحادثات الجارية إلى ضم قادة آخرين غير "طالبان" إلى الحكومة، والتى قال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين، فى وقت سابق إنها ستكون "حكومة أفغانية شاملة".

إنام الله سمنغاني

كما ذكرعضو لجنة حركة طالبان الثقافية، إنام الله سمنغانى، أن حركة طالبان دعت النساء إلى الانضمام إلى الحكومة المستقبلية‪،وأكد أن "الإمارة الإسلامية، وهو الاسم الذى تستخدمه حركة طالبان لوصف حكمها بأفغانستان، لا تريد أن تكون النساء ضحايا، بل يجب أن تكون فى الهيكل الحكومي، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

إشاعة أجواء الهدوء

كذلك وتسعى حركة طالبان مع عودتها إلى السلطة في أفغانستان، إلى إشاعة أجواء من الهدوء والظهور بمظهر معتدل عبرت عنه بإعلان عفو عام عن موظفى الحكومة‪،وجاء فى بيان للحركة أن "أولئك الذين يعملون فى أى قسم أو دائرة حكومية يجب أن يستأنفوا عملهم برضا تام، وأن يواصلوا أداء واجباتهم من دون أى خوف"، كذلك أعيد فتح بعض المحلات التجارية مع عودة شرطة المرور إلى الشوارع.

إعادة تشغيل المرافق

وفى غضون ذلك، عملت حركة طالبان على إعادة تشغيل المرافق والمؤسسات فى كابول بعد سيطرتها عليها عبر دعوة الموظفين الحكوميين للعودة إلى العمل، على الرغم من حذر السكان وخروج عدد قليل من النساء من منازلهن‪.

الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى، عن أنه أجرى مفاوضات "مثمرة" مع قادة حركة طالبان، وأن هناك جهودا لا تزال مستمرة لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وتبذل مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبدالله عبدالله وزعيم الحزب الإسلامى الأفغانى قلب الدين حكمتيار‪.

استئناف الرحلات من مطار كابول

وفى الوقت ذاته، استؤنفت رحلات الإجلاء من مطار كابول أمس بعد الفوضى التى شهدها أمس الأول مع تدفق أعداد ضخمة احتشدت على مدرج المطار، حتى إن اليأس دفع البعض للتشبث بطائرة عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع‪.

بايدن يعترف

وقد اعترف الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن تقدم الحركة جرى أسرع مما كان متوقعا، فى أول تصريح له منذ انتصار حركة طالبان، وتوعد طالبان بـ"رد مدمر" فى حالة عرقلتها، أو تعريض عملية الإجلاء الحاصلة عبر مطار كابول لآلاف الدبلوماسيين الأمريكيين والمترجمين الأفغان للخطر‪.

وقال بايدن فى خطابه من البيت الأبيض، إنه فى حال وقع أى هجوم فإن رد الولايات المتحدة سيكون سريعا وقويا، لكنه وجه انتقادات إلى حكومة الرئيس السابق أشرف غنى، وأصر على أنه لا يشعر بأى ندم.

مؤكدا أن القوات الأمريكية لن تحارب نيابة عن أحد وأننا لا نستطيع الدفاع عن دولة استسلم قادتها وفروا هاربين.

وقال بايدن فى خطابه "أعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم، ولا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم، ولا يمكن للقوات الأمريكية ولا ينبغى لها أن تقاتل فى حرب، وأن تقتل فى حرب لا ترغب القوات الأفغانية فى خوضها،وتعهد بإعطاء الأولوية للطريقة التى ستعامل بها النساء والفتيات الأفغانيات تحت حكم طالبان.

500 مليون دولار

وخصص الرئيس الأمريكى ما يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار لتلبية "الاحتياجات الطارئة غير المتوقعة للاجئين والنازحين وضحايا النزاع وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر نتيجة للوضع فى أفغانستان".

وقال بايدن فى مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية أنتونى بلينكن، ونشرها البيت الأبيض إنه "من المهم للمصلحة الوطنية تقديم المساعدة بمبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار من صندوق مساعدة اللاجئين، والهجرة الطارئ فى الولايات المتحدة".وفى المذكرة، قال بايدن لبلينكن إنه "مخول وموجه لإحالة هذا القرار إلى الكونجرس".

وفى إطار متصل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الجنرال كينيث ماكينزى قائد القيادة العسكرية الأمريكية، فى الشرق الأوسط، التقى مع أعضاء من قيادة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة. ‪

المتحدث باسم البنتاجون

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي، إن ماكينزى، أوضح لأعضاء الحركة أن أى هجوم على القوات الأمريكية أو تعطيل لعمليات الإجلاء بمطار كابول سيواجه برد قوي‪.

وأوضح كيربى أن هناك حاليا نحو ٢٥٠٠ جندى ينتشرون فى مطار كابول، مشيرا إلى أنه من المفترض وجود حوالى ٦ آلاف جندى أمريكى فى الموقع فى غضون الأيام القليلة المقبلة‪.