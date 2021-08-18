أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: أهم المواجهات..الأهلي يخوض تدريباته الجماعية الليلة.. سيدات طائرة الزمالك يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة يونج بويز أمام فريق فيرنكفاروسي في تمام الساعة 9 مساءً

تقام مباراة مالمو أمام فريق لودوجوريتسأمام فريق البلغاري في تمام الساعة9 مساءً

تقام مباراة بنفيكا أمام فريق إيندهوفن في تمام الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة سيلتك الأسكتلندي أمام فريق إي زد آلكمار الهولندي قي تمام الساعة 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة غزل المحلة أمام الإنتاج الحربي 7 مساءً OnTime Sports

تقام مباراة مصر المقاصة أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً عبر قنوات OnTime Sports.

يخوض النادي الأهلي تدريباته اليوم ،الأربعاء، استعداداً لمباراة المصري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملفب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس بإستاد السويس في الجولة 31 للدوري.

واكد مسئولو الأهلي أن قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022

نتيجة مباراة الاهلي

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، على ملعب الجيش بالسويس.

الأهلي

يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاعبه المغربى بدر بانون مدافع الفريق للعودة للتشكيلة الأساسية فى مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية بالجولة 32 لمسابقة الدورى.

وغاب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وكذلك مباراة إنبى التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وكذلك مباراة الطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ايهاب جلال

يعقد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لحسم ملف تمديد تعاقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لاسيما بعد قيام مجلس الإدارة بتمديد التعاقد مع محمد هاشم والأنجولى أرى بابل بصفة رسمية وهى الخطوة الاولى فى تنفيذ طلبات المدرب لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.

طائرة الزمالك

استأنف فريق ناشئات كرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 18 عاما تدريباته الجماعية بالصالة المغطاة ، استعدادا للموسم الجديد ، المقرر في أكتوبر المقبل وذلك عقب العودة من الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبات.