اللواء محسن الفحام يكتب: رؤية خبير.. «ما بين التنظير والواقع»

جدة - نرمين السيد - فى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء الاحتفال بافتتاح العديد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، جاءت عبارة يبدو أن البعض لم يتوقف عندها كثير وهى " هناك فرق كبير بين التنظير وحل المسألة".





وقد استوقفتنى تلك العبارة؛ وذلك لما شعرت به من أن السيد الرئيس الذى يبذل جهوداً جبارة ويسابق الزمن لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد، ليس بالكلام ولكن بجهد وعرق وتضحية من أجل الأجيال القادمة، يرى أن هناك من لا يشعر بما تبذله الدولة، وتلك التحديات التى تواجهها، ويقوم بانتقاد تلك الجهود، بل ويرسم خطوات نظرية بعيدة تماماً عن الواقع الذى نعيشه، بل البعض منهم يستقى معلوماته من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والتى يسيطر على العديد منها عناصر مدربة على أعلى مستوى من شباب الإخوان الإرهابية الذين يبثون سمومهم وأفكارهم المغلوطة عبر تلك الحسابات الوهمية، ويشككون فى تلك الإنجازات التى نراها جميعاً على أرض الواقع تتحقق يومياً على رؤوس الأشهاد، وهنا نرى مدى تأثير تلك الكوادر من شباب الإخوان وانعكاساتها على مريدى شبكات التواصل، حيث نرى المعلومة الخاطئة تنتشر مثل النيران فى الهشيم فى أسرع وقت، بل أنها تتسع بشكل أكبر وأكبر كلما زاد تداولها ليشعر المتلقى أنها معلومات حقيقية فى حين انها تفتقر إلى الحد الأدنى من الحقيقة والبعد الكامل عما يدور على أرض الواقع، وانعزال تام عن ميادين العمل و اقتصار العرض والتفكير على تصورات وتحليلات واقتراحات على الورق فقط، وغالباً ما تكون مبنية على مثاليات غير موجودة فى الحقيقة، ويضعون نتائج أفضل من تلك التى تتحقق بالفعل وذلك على طريقة"لو كان تم تطبيق كذا وكذا.. لكان قد تحقق نتائج أفضل بكثير من تلك التى تحققت"، وبطبيعة الحال فإن الشخص العادى عندما يقرأ مثل هذه الاقتراحات والتصورات لابد وأن يصاب إما بالاحباط أو بوجود تقصير فى آداء الجهات المختصة، فيبدأ بالانتقاد على أمور من المؤكد عدم إلمامه الكامل بها ولا بالمناخ المحيط بتنفيذ الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها.

بلادنا – يا سادة - مرت بظروف قاسية، زادت قسوتها منذ يناير 2011، عندما تداعت أركان الدولة وكادت أن تصل إلى مرحلة الانهيار وجميعنا عاصر تلك الظروف والتحديات والتهديدات التى جاءت نتيجة محاولات اسقاط الدولة المصرية بدعم من دول اجنبية واقليمية وأجهزة استخباراتية على اعلى مستوى، وزاد من سواد تلك المرحلة هذه السنة الكبيسة التى استولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على حكم البلاد، إلى أن أسقطها الشعب مدعوماً بقواته المسلحة فى ثورة تاريخية غير مسبوقة، وعندما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد كانت الصورة تكاد تكون قاتمة، حيث وصلت البطالة والمديونيات والتحديات والجرائم والإرهاب إلى أعلى معدلاتها، حيث بدأ فى التصدى منذ اليوم الأول، بل وقبل ذلك لجميع هذه التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية وكذلك محاولات زعزعة استقرار البلاد من الداخل ومن الخارج، حيث سقط الشهداء وتنصلت بعض الدول التى كانت صديقة عن دعمهم للدولة المصرية.. ويوماً بعد يوم بدأت الأمور تستقر، والنجاحات تتوالى والشعب يلتف حول قائده، وتحولنا بعد فترة زمنية وجيزة من دولة تضمد جروحها إلى دولة فتية تبحث عن مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة، وبدأت عمليات الإعمار والتشييد والصناعات والزراعات تنمو وتزدهر يوماً بعد يوم.. وبالرغم من كل ما نراه من تقدم وازدهار، لا يزال يلهث المنظرون بحثاً عن أى سلبية يتعلقون بها ويحاولون تضخيمها وتصدير صوراً غير حقيقية وسلبية عن الواقع الذى نعيش فيه.. وهنا يأتى دور الإعلام الوطنى فى التصدى لهؤلاء الانهزاميين، الذين يتصورون أنهم من العالمين ببواطن الأمور وهم اساساً مغيبون عن الحد الأدنى من المعلومات التى تتعلق بأى مشروع من تلك المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة على مدار اليوم.

من لا يملك المعلومة لا يجوز له إطلاقاً أن يصدر قرارات أو يضع تصورات؛ لأنه سوف يبنى هذا التصور على لاشئ.

فلنبتعد عن الاجتهادات والخيالات، ونترك أصحاب الشأن لمواصلة رسالتهم القومية والتنموية، طالما وضعنا ثقتنا فيهم، ونتابع تنفيذ تلك الأهداف التى عقدوا العزم على إتمامها بما يحقق رفعه شأن الوطن.

وتحيا مصر..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللواء محسن الفحام يكتب: رؤية خبير.. «ما بين التنظير والواقع» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.