مدبولى يترأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اليوم

جدة - نرمين السيد - يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.



جدة - نرمين السيد - يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. ويناقش اجتماع الحكومة اليوم عددا من الملفات المهمة.

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