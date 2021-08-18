الصحة: استخراج شهادات تطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين يخضع للرقابة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح، مشددة على أن كل إجراءات استخراج شهادات "QR Code" الخاصة بلقاح فيروس كورونا تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق وهى شهادات مؤمنة وصالحة لتقديمها للجهات الرسمية فى الخارج، ولا يتم إصدارها للمواطنين إلا بعد تلقيهم اللقاح، حيث يحصل المواطن متلقى اللقاح على شهادة التطعيم المصرية بلقاحات كورونا مطبوعة على ورق مؤمن صادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ومدون عليها "سيريال نمبر"، وجميع بياناته باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك تحمل "QR Code" المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج بلقاحات كورونا، حيث تم تجهيز نحو 126مركزا موزعين على جميع محافظات الجمهورية، ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ "QR code"، موضحة أنه يتم الحجز عبر الموقع الإلكترونى الخاص باللقاح، مع تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل.



وفى سياق متصل، فإنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكترونى (Egypt Health Passport)، بنسختين لـ"الأندرويد والأيفون"، ليكون بمثابة جواز سفر صحى إلكترونى، يمكن استخدامه فى المطارات، إذ يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان "أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، أخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح"، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية فى الأماكن المختلفة التى تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقى اللقاح.

وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02).