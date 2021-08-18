صور.. «العربية للتصنيع»: نرعى كل المشروعات البحثية وتحويلها لمنتجات تسويقية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سرعة الإنجاز فى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لرؤية مصر 2030.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.



وأشاد التراس بدورالهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق التطوير الشامل لنظام التأمين الصحى الشامل وتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصرى، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل طاقاتها الإنتاجية لتطوير وتحديث ورقمنة جميع الوحدات الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية للجودة.

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن تطوير وتحديث الأسرة الطبية وكراسى الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعى ومفارم ومحارق النفايات الطبية والخطرة وتجهيزات غرف العمليات بنظام الكبسولات الطبية والمستلزمات الطبية المختلفة والتجهيز الكامل للمعامل الطبية، بالإضافة إلى منظومات التحول الرقمى وشبكات أجهزة الحاسب الآلى والشاشات الإلكترونية وأنظمة المراقبة بإستخدام الكاميرات ومنظومات وشبكات الإطفاء والإنذار.

وأضاف أن أتفق ايضا على تنفيذ كل المشروعات والإنشاءات الهندسية والأثاث المكتبى والفندقى والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى توريد أى إحتياجات للهيئة العامة للرعاية الصحية فى مختلف المجالات.

أكد الفريق عبد المنعم التراس أن العربية للتصنيع ترعى كل المشروعات البحثية وتحويلها لمنتجات تسويقية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرا إلى بحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والإقتصادية والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى.



وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد الدكتور أحمد السبكى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشان أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية فى اطار تفعيل منظومة التامين الصحى الشامل وتوافر مقومات النجاح التى شهدتها المرحلة الأولى بعدد من محافظات الجمهورية، مؤكدا ثقة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع والقدرة الفنية لوضع المواصفات التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تساهم فى زيادة نسب التصنيع المحلى للصناعات الطبية، وخفض الواردات، كما سيساهم التصنيع المحلى فى تلبية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية والتى تقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين والوافدين على أراضيها.



وأضاف أن مجالات التعاون مع العربية للتصنيع تتضمن تطوير وتحديث جميع الوحدات والمراكز الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، وفقا لأحدث نظم التحول الرقمى، بالإضافة للتعاون المشترك فى تنفيذ الابتكارات والإختراعات التى تخدم مجال الرعاية الصحية باستغلال الإمكانيات التصنيعية وخبرات الهيئة العربية للتصنيع المتطورة، خصوصا مع استراتيجيتها لتحديث ورقمنة جميع خطوط انتاجها وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.