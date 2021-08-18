/645866/موعد-مواجهة-الفيصلي-والنصر-في-الدوري-السعودي-للمحترفين-وقناة-مفتوحة-تذيع-المباراة

يلتقي فريق النصر مع منافسه الفيصلي، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتعد تلك المواجهة محل اهتمام لكثير من محبي الكرة العربية، حيث أنه يمثل ديربي الكرة السعودية.

ويستعرض دوت الخليج موعد المباراة:

تقام مباراة الفيصلي والنصر، في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، غدا الخميس، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة(7:50 م).

وتذاع المباراة عبر القناة المجانية ssc الرياضية.

تردد قنوات ssc الرياضية

تردد القناة: عمودي: 11747.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

ويستعرض دوت الخليج نتائج الجولة الأولى في الدوري السعودي:

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

الهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.