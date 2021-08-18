/645865/المركز-القومي-لحقوق-الإنسان-يكرم-فريق-عمل-خلي-بالك-من-زيزي

دوت الخليج يرصد تكريم مسلسل «خلي بالك من زيزي» من قبل المركز القومي لحقوق الإنسان

ويكرم مسلسل «خلي بالك من زيزي» في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك في يوم 4 سبتمبر المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

أسباب تكريم مسلسل «خلي بالك من زيزي»

ومن المقرر أن يتم تكريم أبطال وصناع مسلسل «خلي بالك من زيزي» من قبل القومي لحقوق الإنسان وذلك بسبب ماتناوله الملسل من قضية إنسانية هامة ومرض نفسي خطير لا يعرف عنه الكثير من الناس وهو مرض “ADHD” إضطراب نقص الإنتباه مع فرط النشاط.

واستطاع المسلسل تقديم المرض بشكل واقعي وتغير الصورة النمطية للمريض النفسي الت برزت خلال العديد من الأعمال الفنية، وسلط الضوء على كيفية التعامل الجيد مع المرض النفسي كما وجه رسالة سامية للجمهور في كيفية التعامل مع الشخص تامختاف والغير مثالي الذي يعاني من مشكلات يحاول حلها.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» يحصد على درع المركز الكاثوليكي

وكرمت اللجنة العليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما، مسلسل «خلي بالك من زيزي» من خلال ندوة خاصة للعمل، وذلك في يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يوليو في تمام الساعة السابعة بقيادة الأب بطرس دانيال و كلا من الأستاذ مجدي سامي، وميشيل ماهر، فضلا عن إهداء العمل درع المركز الكاثوليك.

أمينة خليل سفيرة فخرية للصندوق في مصر

اختيرت الفنانة أمينة خليل مؤخرا، سفيرة فخرية للصندوق في مصر، وذلك خلال حفل استقبال لمساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب.

وأقيم الحفل بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانة، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الجديدة، فردريكا ميير، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني