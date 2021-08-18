/645863/شريف-إكرامي-يدعم-طلاب-الثانوية-العامة-بعد-ظهور-النتيجة-صور

حرص شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز، علي دعم طلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة، وذلك بعد عددة تأجيلات بسبب فيروس كورونا، وتخفيفاً علي رهبة الصلاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شريف أكرامي حارس مرمي بيراميدز، عبر حسابة الشخصي “انستجرام”:”رساله لكل اب و ام،نتيجة الثانوية العامة ليست مقياس لنجاح اولادنا،شجعوهم مهما كانت نتيجتهم طالما اجتهدو،بلاش نوصل لاولادنا رسالة انت تساوي مجموع درجاتك،و بالمناسبه كليات القمه مش ضمان للنجاح و القيمه،و لا كليات القاع معناها ان مستقبلهم مظلم،علموهم ان الاجتهاد والاخلاص هو الاساس”.

وأختتم:”الخلاصه ان نتيجة تربيتنا لاولادنا من تأسيس و تشجيع و احتواء و رسايل نفسيه اهم بكتير اوي من نتيجة الثانوية العامه”.

حقق فريق بيراميدز فوز مهم، على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحده والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب خالد بشارة.

عاد محمد الشبراوي لاعب الجونة بهدف التعادل لفريقة في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة طولية ناحية الطرف الأيسر لتصل إلى عمر السعداوي مررها إلى محمود الشبراوي الذي راوع لاعبين من بيراميدز وسدد كرة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد داخل المرمى.

رفض إبراهيم عادل التعادل للفريق السماوي في المباراة ليضرب بهدف الفوز والثاني لفريق بيراميدز في اللقاء، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة من خلال تمريرة خاطئة من خط دفاع الجونة، قطعها تراروي يمين منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى محمود صابر الذي أرسلها إلى إبراهيم عادل على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

نجح محمد نجيب لاعب فريق الجونة من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، لصالح فريق بيراميدز بهدف عكسي في مرماه، من خلال هجوم مرتد لصالح بيراميدز، ليحاول محمد نجيب تشتيت الكرة قبل أن تصل إلى إبراهيم عادل لتتجه الكرة ناحية مرمى الجونة وتمر من أسفل قدم حارس المرمى لتدخل الشباك بغرابة شديدة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد سامي

في خط الوسط: عمر جابر – إسلام عيسى – إيريك تراوري

في خط الهجوم: محمود صابر – إبراهيم عادل

موقف بيراميدز في الدوري قبل المباراة

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 44 هدف، في حين تلقت شباكة 37 هدف في هذا الموسم.