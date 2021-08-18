/645862/مانشستر-سيتي-يتجاهل-صفقة-رونالدو-من-أجل-هاري-كين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي حصل على فرصة التعاقد مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي بمقابل مادى ضعيف.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت التقارير أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، عرض خدمات النجم البرتغالي على نادي مانشستر سيتي.

وذكرت التقارير أن رونالدو عرض نفسه على ريال مدريد وأنه قد يعود إلى ريال مدريد من جديد، وربما ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

ليخرج رونالدو عن صمته ويحسم مستقبله بكلمات شديدة اللهجة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" نافياً كل ماتردد من شائعات حول مستقبله.

وأكدت التقارير أن مانشستر سيتي يركز جهوده في الأيام القادمة على حسم صفقة نجم توتنهام هاري كين خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

ولا ترغب الإدارة في الاستغناء عنه مقابل سعر أقل من 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مايجعل من الصعب التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وبرغم رغبة أنشيلوتي فى عودة رونالدو إلا أن صحيفة "آس" الإسبانية تؤكد ريال مدريد لا يفكر إلا في ضم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، خاصة بعد اقتراب حسم الصفقة فى ظل ضغط الفرنسي على ناديه لقبول عرض الملكي.

النجم البرتغالي يستمر عقده في يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، أي أن رحيله في الوقت الحالي سيكلف ريال مدريد بعض الأموال وهو ما لا قد تتحمله خزائن النادي.

ولكن البرنامج الإسباني يوم أمس، أفاد أن أنشيلوتي يتواصل مع رونالدو ووكيله لأنه يريد التعاقد معه خاصة وأن العلاقة بين الإيطالي والبرتغالي رائعة، وخيار العودة موجود لأن أنشيلوتي يحب رونالدو كثيراً.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن أبواب باريس سان جيرمان مفتوحة أمام رونالدو بعد انضمام ميسي لصفوف الفريق.

أضاف البرنامج، إن كيليان مبابي سيطلب من رئيس باريس سان جيرمان، خلال الجلسة الثنائية بينهما، فتح باب التفاوض مع ريال مدريد، من أجل انتقاله إلى الملكي.

ويرفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والمنتهي في يونيو 2022، ويتمسك بالرحيل إلي ريال مدريد.

تناولت صحيفة "آس" الإسبانية إمكانية مغادرة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لفريقه في السوق الجاري للانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد.