/645861/هيئة-الأرصاد-تعلن-استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة

قال خبراء الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على جميع انحاء الجمهورية ، ومن المتوقع أن تشهد درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35، مع نشاط للرياح على جنوب الصعيد ، وتكون الأجواء لطيفة ليلا على الأنحاء كافة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تغيرات درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم مدن ومحافظات الجمهورية : القاهرة العظمى 35 الصغرى 26 الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25 وادي النطرون العظمى 34 الصغرى 25 طنطا العظمى 34 الصغرى 25 شبين الكوم العظمى 35 الصغرى 26 دمنهور العظمى 33 الصغرى 26 بلطيم العظمى 32 الصغرى 25 مطروح العظمى30 الصغرى 23 السلوم العظمى 31 الصغرى 23 سيوة العظمى 37 الصغرى 22 بورسعيد العظمى 32 الصغرى 26 دمياط العظمى 32 الصغرى 26 الزقازيق العظمى 35 الصغرى 26 المنصورة العظمى 34 الصغرى 26 الإسماعيلية العظمى 36 الصغرى 25 السويس العظمى 36 الصغرى 25 العريش العظمى 32 الصغرى 25 رفح العظمى 31 الصغرى 24 رأس سدر العظمى 36 الصغرى 25 نخل العظمى 34 الصغرى 22 نويبع العظمى 36 الصغرى 29 طابا العظمى 35 الصغرى 25 كاترين العظمى 32 الصغرى 18 الطور العظمى 34 الصغرى 28 شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 29 الغردقة العظمى 39 الصغرى 28 مرسى علم العظمى 36 الصغرى 29 الفيوم العظمى 35 الصغرى 26 بني سويف العظمى 36 الصغرى 26 المنيا العظمى 36 الصغرى 25 أسيوط العظمى 37 الصغرى 26 سوهاج العظمى 40 الصغرى 26 قنا العظمى 38 الصغرى 27 الأقصر العظمى 40 الصغرى 27 أسوان العظمى 42 الصغرى 28 إدفو العظمى 40 الصغرى 28 أبوسمبل العظمى 40 الصغرى 28 الوادي الجديد العظمى 40 الصغرى 26 شلاتين العظمى 38 الصغرى 27 حلايب العظمى 35 الصغرى 28

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