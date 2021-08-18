فخر العرب.. أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس

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تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الى الدور الثاني لبطولة سينسيناتي الأمريكية، وذلك بعد تغلبها على الاستونية انيت كونتافيت، بنتيجة شوطين مقابل شوط، في المباراة التي اقيمت الليلة.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تأهل أنس جابر إلى الدور الثاني لبطولة سينسيناتي الأمريكية:

تأهل أنس جابر إلى الدور الثاني في سينسيناتي الأمريكية

استطاعت الدولية التونسية أنس جابر المصنّفة 22 عالميا، التأهل إلى الدور الثاني من بطولة "سينسيناتي" بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب فوزها على الإستونية المصنفة 29 عالميا آنات كونتافايت، بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، والتي جاءت نتائجهم كالتالي: 6-2 و 4-6 و 7-5.

وستواجه أنس جابر، اليوم الأربعاء، البولونية “ايغا سفيياتاك”، المصنفة 7 عالميا.

وكانت قد حققت نجمة التنس التونسية والعربية أنس جابر قفزة نوعية وواصلت تقدمها في الترتيب العالمى للاعبات التنس حيث دخلت اليوم قائمة العشرين لأفضل لاعبات التنس المحترفات واحتلت المركز 20 وهو ما كانت تسعى دوماً لتحقيقه.

دخلت الدواية التونسية ضمن أفضل 20 لاعبة في منافسات التنس، وتنتظر تحقيق حلمها الكبير بدخول قائمة العشرة الاوائل.

جاء ذلك التقدم فى الترتيب بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في دورات هذا العام. يذكر أن ان انس جابر قد تقدمت في الترتيب يوم 26 يوليو الماضى ،لتبلغ المركز 22 عالميا قبل ان تتخطى هذه المرتبة وتدخل نادي العشرين.

خرجت الدولية التونسية أنس جابر من بطولة ويمبلدون الدولية للتنس، وذلك بعدما هزمت من نظيرتها البيلاروسية أرينا سابلينكا المصنفة الرابعة عالميا، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة التنس الدولية ويمبلدون.

استطاعت البيلاروسية أرينا سابلينكا التغلب على الدولية التونسية أنس جابر، في الدور ربع النهائي من البطولة الدولية ويمبلدون التي تقام في بريطانيا وتستمر حتى يوم 11 يوليو الجاري، حيث انتهت المباراة بفوز البيلاروسية أرينا سابلينكا بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ( 6/4، 6/3 )، واستغرقت المباراة ساعة وربع، ويعرض دوت الخليج مشوار أنس جابر في البطولة:

أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا

تأهلت أنس جابر إلى الدور التمهيدي الثالث بعدما حققت الفوز على الأمريكية فينوس ويليامز، والتقت بالإسبانية جابرين ماجويرز، وتمكنت أنس جابر من الفوز عليها بنتيجة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، لتتأهل بذلك إلى الدور الرئيسي من البطولة، والتي استطاعت تحقيق إنجازا تاريخيا فيه، حيث تمكنت من الفوز على البولندية إيجاسواتيك المصنفة التاسعة عالميا، بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، لتتأهل بذلك للدور نصف النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابلينكا، وهزمت في تلك المباراة وخرجت على إثرها من البطولة.