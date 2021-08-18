النائب محمد السباعي يشارك فى المؤتمر الزراعي  لمؤسسة الأهرام للتنمية والتكنولوجيا الزراعية فى نسخته الأولى«صور»

/645858/النائب-محمد-السباعي-يشارك-فى-المؤتمر-الزراعي- لمؤسسة-الأهرام-للتنمية-والتكنولوجيا-الزراعية-فى-نسخته-الأولىصور

شارك النائب محمد السباعي ،عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، فى المؤتمر الزراعي لمؤسسة الاهرام واستصلاح الاراضي الأول تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

المؤتمر الزراعي الاول لمؤسسة الاهرام وقال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ ،ويأتى ذلك ضمن رؤية الدولة المصرية في التحول لـ"الجمهورية الجديدة" وتحقيق التنمية الزراعية من خلال "رؤية 2030" ، موجها الشكر لمؤسسة الأهرام على دورها المؤثر فى دعم تنفيذ خطط و رؤية الدولة المصرية فى البناء و التنمية ????????????????. وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الإثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ ، الموافق 19 من يوليو سنة 2021 م.

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