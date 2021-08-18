صرف مليون جنيه منحة لـ 1162 عاملاً غير منتظم وتعيين 466 شابا...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 466 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 2 من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2160 شاباً، فضلاً عن استخراج 550 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة ، و 560 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 617 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 149 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 38 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 51 ألف جنيه، بواقع 11 منحة مولود جديد بمبلغ 22 ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، وصرف منحتين لعمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 7 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 1162 عاملاً مسجلاً ، بواقع مليون و 47 ألف جنيه .