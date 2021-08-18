سعفان: إعداد قواعد بيانات العاملين بالخارج للتأمين عليهم

جدة - نرمين السيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين، ودور مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارح، فى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية، فضلاً عن توفير فرص العمل اللائقة.





وفى مستهل اللقاء، أثنى نائب رئيس الاتحاد العام، على دور مكاتب التمثيل العمالى خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التى تواجههم، مؤكدًا أن الملحق العمالى جهوده واضحة لا يمكن إنكارها.

ولفت إلى أن هناك تغيير جذرى فى رعاية العمال المصريين، كما أن هناك تعاون قائم حاليًا بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية فى إيجاد حلول عرفية للمشكلات التى تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى يقوم به لتطوير عمل مكاتب التمثيل فى الخارج للوصول بها للصورة التى أصبحت عليها الآن.

ودعا نائب رئيس الاتحاد العام إلى ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين فى الخارج لتقديم كل الخدمات لهم، وعودة طرح فكرة التأمين على العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أنه سوف يقوم بطرحها على الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لما فيها من مزايا تعود العامل وأسرته فى حالة الوفاة.

وأكد حنفى أن الاتحاد سيظل درعًا واقيًا لحماية ورعاية المصريين بالخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالى، كما سيظل مؤيدًا داعمًا لجهود القيادة السياسية المصرية للنهوض بوطننا الحبيب ورعاية عمال مصر بالخارج.

من جانبه، قال وزير القوى العاملة إن: "فكرة التأمين على العمالة المصرية فى الخارج من خلال وثيقة طرحت من قبل كى تغطى حالة الوفاة - لا قدر الله - إذا لحقت بالمؤمن عليه أثناء أقامته بأى دولة أجنبية أو خلال تواجده فى مصر خلال فترة الإجازة، وذلك خلال فترة التأمين، فضلاً عن أية إصابات جسمانية نتيجة حادث"، مشيرًا إلى التأمين يمتد ليشمل حالات الوفاة بحادث، والعجز الكلى أو الجزئى المستديم، وتكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة، وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائيًا بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى.

وأشار وزارة القوى العاملة إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة "سجل نفسك" عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجات المصريين فى الخارج ومساعدتهم على إزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

وأكد أن ملف مكاتب التمثيل العمالى فى الدول العربية والأجنبية كانت أولى اهتماماته عند توليه مسؤولية وزارة القوى العاملة، كأحد القضايا الشائكة التى كان يجب العمل عليها وتقوية نقاط ضعفها، منوهًا إلى المتابعة اللحظية لأوضاع المصريين بالخارج لحظة بلحظة، بهدف حل مشكلاتهم التى تواجههم فى أماكن عملهم دون تأخير.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه يوجه دائمًا مكاتب التمثيل العمالى بالخارج بضرورة التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وتوطيد العلاقات معهم بهدف رعاية حقوق العمالة المصرية بحل كل مشاكلهم وشكواهم.

وقال: "نقوم بصفة دورية بإعداد كتيبات من خلال مجلة العمل التى تصدر عن طريق الوزارة، بظروف وشروط العمل بالدول العربية، ويتم توزيعها على مكاتب التمثيل العمالى بالخارج لاسترشاد العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج أو فى دول العمل، بهدف أن يكون العامل المسافر للخارج مُطلع على قانون العمل والتأمينات فى البلد المسافر إليها، ومعرفة حقوقه والتزاماته، حتى لا يقع فى خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله".